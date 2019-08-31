醫師沒病患竟怪護士！無理求償被駁

2019-08-31 22:50

［記者楊政郡／台中報導］林新醫院前薛姓耳鼻喉科醫師，2017年6月到任後半年就離職，竟向該醫院求償，說該醫院跟診人員偷看他看診關鍵技術、護士不讓他站起來查看聽力室雜音、刻意讓他病患人數下滑及名譽損失，總計求償79萬餘元，台中地院法官說，薛醫師未舉證如何被侵權？如何名譽受損？判決駁回。

薛姓醫師主張，他在2017年6月至同年12月底在林新醫院任職，遭該醫院門診跟診人員鄭、劉多次窺竊他如何治療病患，盜取看診關鍵技術，此部分求償20萬元。

同年10月底至11月初某日，他在耳鼻喉科門診室內聽到有異聲，欲起身查看，鄭姓護士衝向他，雙手壓他肩膀，幾度想起身，都被鄭女壓坐下。而他朝聽力室方向看，鄭女以雙手在他眼前搖擺，大喊「不要看」，對其構成強制及妨害自由行為，請求賠償20萬元。

再者同年7月起，他病患人數逐漸下滑，9月起鄭、劉固定跟診，將他的病患轉給其他醫生，導致他病患大幅減少，同年12月底鄭、劉調離後，病患人數明顯回升。估計他的門診收入減少6個月約1920人次，請求賠償19萬2000元。

而他病患大幅減少，讓他變成沒病患醫師，影響他名譽，請求賠償精神慰撫金20萬元。上述總計求償79萬2000元。

法官說，不是說得出來就能求償，醫師在門診看診，跟診人員在旁觀看，亦難認有何侵害原告技術。薛醫師並沒有再具體說明及舉證，請求賠償無理由。

指控鄭護士不讓他站起來、走去聽力室等妨害自由，鄭女完全否認，薛也沒拿出證據，他也說當天無旁人，實在無證據。請求無理由。

鄭女與劉女證述，從未告訴病患不要掛原告的診，也沒有擅自改病患的看診醫師，她們也沒這權力，且此部分並非侵權行為，為何以被侵權來求償？也無理由。

而醫師病患少，與醫生名譽間，有何直接關連？如何讓他名譽受損，薛醫師還是沒舉證，求償無理由。

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