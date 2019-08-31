士林雙屍案刑事局跨國營救 母攜1歲兒平安返台感謝各界幫助

2019-08-31 19:18

〔記者姚介修／桃園機場報導〕刑事局國際科幹員陪同士林雙屍案凶嫌妻子與1歲小孩搭土耳其航空，今傍晚搭機返回台灣桃園機場，蕭女在機場表示，她很感謝刑事局國際科、庫德族警方、當地台商及各界方的協助努力，以及所有幫忙她們的都很感謝。

這名旅居日本的台籍蕭姓女子遭伊拉克籍31歲丈夫Ali Hammad Jumaah（音譯：阿里．漢馬德．朱姆厄）長期家暴，憤而攜1歲多兒子返台，今年4月26日朱姆厄來台爭兒扶養權，4月29日深與跟同齡70歲的岳父母爭執後，將岳父母勒斃，並連夜攜兒搭機返日，隨後潛逃回伊拉克首都巴格達，刑事局國際科經發出通緝令跨國緝凶，7月17日終跟伊拉克庫德區自治區國際刑警建立窗口，由當地政府以謀殺罪嫌逮捕，近期將引渡回伊拉克巴格達審理。

被帶走的1歲小孩，在父親被逮時，暫時由當地親屬收容，國際科經多方周旋，說服當地親屬，終帶著蕭女前往順利帶回兒子，母子團圓。

母子搭乘土耳其航空在刑事局的陪同於8月31日傍晚6點抵台，案發當時是因為死者兒子一天一夜找不到雙親，5月1日一大早返回士林區住處查看，驚見父母陳屍屋內，1歲多小外甥失蹤，蕭父衣著完整倒在一樓浴室，衣物纏繞脖子，蕭母脖子上有皮帶，陳屍二樓臥室，屋內異常凌亂，有遭人翻箱倒櫃找東西的痕跡。

檢警經緊急調閱路口監視器發覺，鎖定伊拉克籍女婿朱姆厄犯案，再進而查出朱姆厄在犯案後隔日清晨，便帶著兒子抵達桃園國際機場，臨時向長榮櫃台購買8點飛往日本班機潛逃出境。

潛逃期間朱姆厄一度因為兒子哭吵著要媽媽，逼不得已下突然以LINE聯絡蕭姓妻子，並打開視訊，告知他和兒子在巴格達。檢方隨後對朱姆厄發布出入境留置的境管通知，同時發布通緝。

刑事局國際科為能順利逮人，救回被害人兒子，透過國際刑警組織以及駐日等聯絡官，跟當地警方研究如何逮人，7月17日，原本計畫欲引誘朱姆厄返回日本，最後在朱姆厄攜兒經過庫德自治區艾比爾市機場準備搭機時，成功跟當地政府溝通，向當地法院以伊拉克謀殺罪提出申請，順利獲得法院核發逮捕令，協助在機場逮捕，他也坦承在台殺人。

國際科便透過積極溝通下，取得庫德自治區簽證，國際科人員便帶著蕭女前往伊拉克庫德區跟親屬溝通，順利將兒子帶返歸國，由於母子都是法令規定不能曝光，所以媽媽戴口罩，小孩也因為蓋着外套，行進間有些微的哭鬧，媽媽也一直安撫，最後在刑事局的護送下搭車離開機場。

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