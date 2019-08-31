美國公布制裁台灣海運公司駁油北韓船舶 雄檢：持續偵辦中

2019-08-31 15:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕傳美國財政部昨公布制裁違禁令向北韓貿易的企業名單，包括設籍高雄的2家海運、船舶管理公司，不過，雄檢今表示去年偵辦的黃姓船東，涉嫌違反資恐防制法部分，因屬跨國案件須透過司法互助，目前全案尚未偵結。

據了解，雄檢於去年獲國際通知，有台灣人船舶疑涉入公海駁油給北韓船舶，違反國際公約之虞，要求台灣啓動調查，檢方指揮調查局航高站調查，發覺交易對象是法務部公告限制對象，檢調組成專案小組，去年10月間指揮航高站、北高和屏東及雲林縣調查單位，傳訊台灣黃姓船東等人到案釐清。

據調查，黃姓船東與溫姓油商被控合夥駁油，由溫姓油商操控境外紙上公司從事海上販油，明知法務部已於去年3月31日，公告將北韓籍船舶的實際及登記船東，列入實體制裁對象，卻於去年4月間，黃姓船東先在油輪出口報單上，涉嫌偽填船行目的地為菲律賓，裝載油品的油輪卻駛入公海，隔月油輪在公海海域，與北韓籍船舶進行海上駁油交易，被美方掌控通報。

全案偵辦近一年，被告黃姓船東正常向偵查庭報到、陳述，黃男違反資恐防制法涉資助恐怖主義犯罪，因屬於重大國際案例，為求審慎，相關證據需透過司法互助，黃姓船東當時被諭令3萬元交保，全案尚在偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法