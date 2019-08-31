已婚帥醫師劈7女 答應付「封口費」反悔判賠200萬

2019-08-31 14:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚劉姓中醫師，劈腿與求診的羅姓女病患交往長達8年，兩人發生性關係，羅女指控說，她遲至今年才發現，劉男不但已婚，且疑似另與6名女人交往（含羅女共7人），雙方談判時，劉男同意給200萬元「封口費」，事後卻反悔，她憤而提出民事訴訟，劉男辯稱他擔心羅女騷擾家人，是受脅迫才承諾給「封口費」，這項承諾應撤銷，法院卻認為，劉男不希望羅女向他的父母告狀，也不希望劈腿一事被羅女張揚，願以200萬元換取羅女「封口」，羅女並沒有用不法言行威脅劉男，判決劉男應給付200萬元，可上訴。

劉姓中醫師相當帥氣，是台中市頗負盛名，經常於媒體版面上，暢談過敏防治、針灸、眼睛按摩等養生之道，不料，羅姓女子卻向台中地院提出「給付和解金」的民事訴訟，指控2011年間，她向劉男求診時，留下個人資料，診後劉男積極追求她，2人交往達8年並發生性關係，她還拍裸體照片給劉男觀賞，購買名錶等昂貴禮物給劉男，遲至今年3月，她才發現劉男已有家室，且同時與另外6名女人交往。

羅女於法庭中說，她得知劉男「醜行實不堪之至」，精神大受打擊，雙方今年3月於超商談判時，她質問「8年青春值多少錢？」提出200萬元「封口費」，是劉男欺瞞她、侵害她的健康權與貞操權的賠償金。

劉男則答辯說，他承認與羅女交往，但沒有上述侵權行為，他強調，羅女威脅要去找他的父母，他談判時告訴羅女，「妳不要這樣子威脅我，我的底線就是我的家人，妳寫信給我媽，我媽也來唸過我，她高血壓送去急診」，「我只是不想我爸媽他們受到任何傷害，所以200萬OK」，這些對話都能證明他是被脅迫，才會同意給200萬元。

法官勘驗雙方談判時的錄音，羅女先是責問劉男，為何這8年來隱瞞已婚身分， 劉男答稱「我講不出口」，「我欺騙妳的事情，我可以承認，我可以道歉」，羅女給劉男兩項選擇，其一是精神賠償與封口費200萬，其二是劉男下跪磕頭認錯，由她錄影上傳到臉書，劉男承諾「200萬我2個禮拜內會給妳」，交款後「就不要再聯絡」，羅女則承諾「我就閉口不提這件事。」

台中地院認為，談判錄音顯示，劉男願意給200萬元，是避免父母擔憂，或受父母責難，擔心自己婚外情被親友知道，蒙受負面的社會觀感，羅女沒有語出不法危害的言行，因此，劉男主張給200萬元是受羅女脅迫之說不足以採信，判決劉男應給羅女200萬元，可上訴。

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