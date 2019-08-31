全台10年2千多件縱火案 消防署推「三從四得」口訣

2019-08-31 13:38

〔記者陳薏云／新北報導〕日本著名京阿尼動漫今年7月中遭人蓄意縱火，惡火奪走33條無辜人命，據消防署統計，台灣近10年共發生2535件縱火案，造成164人死亡。消防署提醒民眾，防範縱火可以依照「三從四得」的方法，定期實施安全檢查，以確保生命財產安全。

消防署指出，依據內政部統計，全台近10年共發生2535件縱火案，造成164人死亡。縱火犯常見的縱火手法，以明火引燃起火處可燃物占45%為第1位，使用汽油縱火占22%為第2位，而使用汽油縱火案，最容易造成重大傷亡。

消防署表示，要防範居家或社區大樓發生縱火意外，民眾可以依照「三從四得」的方法，三從就是「從消除死角做起」、「從守望相助著手」、「從消除雜物動手」；四得就是「可疑狀況要認得」、「大門上鎖要記得」、「監視設備要捨得」、「滅火方法要曉得」，消防署網站也提供居家消防安全診斷表，可供民眾下載使用，檢視居家的安全。

消防署說，今年上半年度，各縣市政府消防局稽查消防安全設備共13萬1千件次，平均每月查察約2萬2千件次，合格率為86.8％。對於執行消防安全設備查察不合格者，經實施複查結果，仍有698件次占3.8％不合格，均依規定予以處罰，並追蹤複查至改善為止。

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