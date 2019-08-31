失聯北科大留學生父親抵美 美承諾全力偵辦

2019-08-31 10:58

〔中央社〕台灣留學生賴致愷失聯近2星期，賴生的父親與台北科技大學教授昨天抵達美國，在駐外人員的陪同下拜會校方與警方，美方答應全力偵辦，但目前並未對外說明細節。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處人員向中央社記者表示，賴致愷的父親與同行的北科大教授29日抵達美國，辦事處派員接機並開車載賴父與教授前往拜會校方及警方。

亞特蘭大辦事處方面說明：「本處同仁已代表政府向美方表達對本案的嚴重關切，美方也對本案非常重視，正面回應政府的關切，答應全力進行偵辦，盼能早日尋獲賴同學。」

媒體報導，原就讀台北科技大學資訊工程系學生賴致愷，參與雙聯學位計畫，7月赴美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University），但8月19日開學賴致愷沒有出席，奧本台灣同學會向警方報案。

警方與校方在22日公布相關訊息與電話，呼籲各界協尋，至今沒有再發表任何案情，對記者詢問也沒有進一步回應。

目前公開的訊息包括，賴致愷的身影出現在8月18日一家餐廳的監視錄影中，餐廳位於西木蘭街（West Magnolia Avenue）300號的區段上，但認定賴致愷是自行離去，沒有犯罪跡象。他的個人物品都還在宿舍裡，未發現手機，而手機是關機狀態，美國帳戶也無異常提領。

亞特蘭大辦事處表示，本案已經進入偵辦程序，相關細節有待美國警方與校方說明，辦事處在尊重賴父的立場下，全力提供協助。

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