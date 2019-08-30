8/30 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2019-08-30 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月30日）開獎的第108000077期大樂透、第108000208期雙贏彩、第108000208期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000077期大樂透中獎號碼為「06、26、35、42、44、48，特別號：07」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得340萬3668元；參獎共26注中獎，每注可得7萬1776元；肆獎共69注中獎，每注可得1萬7386元；伍獎共1596注中獎，每注可得2000元；陸獎共2235注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4440注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8629注中獎，每注可得400元。

第108000077期49樂合彩中獎號碼為「06、26、35、42、44、48」，四合摃龜；三合共122注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3902注中獎，每注可得1250元。

第108000208期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、07、11、13、15、16、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共198注中獎，每注可得500元；肆獎共2161注中獎，每注可得100元。

第108000208期今彩539中獎號碼為「09、10、26、30、32」，頭獎摃龜；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共6403注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5192注中獎，每注可得50元。

第108000208期39樂合彩中獎號碼為「09、10、26、30、32」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共200注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8974注中獎，每注可得1125元。

第108000208期3星彩中獎號碼為「865」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000208期4星彩中獎號碼為「3087」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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