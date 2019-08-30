獨家》「勇哥」半年炒房245戶 國稅局追稅1425萬成功

2019-08-30 20:06

〔記者楊國文／台北報導〕炒房大戶「勇哥」黃勇義，被控利用人頭炒房而逃漏稅，一審被判刑4年，其中，國稅局清查出黃於2005年下半年漏報245筆房屋共2億8千多萬元銷售額，應補繳營業稅1425萬元，但黃不服，打行政訴訟抗罰，最高行政法院今判黃勇義敗訴確定，應如數繳納。

56歲的黃勇義被房產界譽為「三黃一劉（黃勇義、黃文雄、黃家進、劉媽媽劉月釵）」炒房四大戶之首。台北地檢署、調查局查出，黃勇義夫婦自1993年起至2011年利用51名人頭戶炒房1919戶，交易總額達264億元，共逃漏稅約20億元，台北地院前年依違反稅捐稽徵法等罪判黃義勇夫婦各4年徒刑，由高等法院審理中。至於黃勇義親友、房仲等人，提供證件讓黃炒房，因已認罪，都獲緩起訴處分。

判決指出，國稅局接獲民眾檢舉，指稱黃勇義未申請營業登記，卻於2005年間利用大批人頭炒房及逃漏稅。經國稅局清查，黃於2005年5月至12月間，銷售大台北地區245筆房屋共2億8513萬元銷售額，要求黃應補繳營業稅1425萬元。

但黃認為，並非營業稅法上的「營業人」，且稅捐稽徵法規定，稅捐核課時間為5年，除非有故意以詐欺、或不正當方式逃漏稅捐時，核課期間才延長為7年，國稅局並未舉證他有以詐欺等不正當方式逃漏稅，且刑案尚未確決有罪確定，不能僅憑檢方起訴，即擴張解釋為核課期間為7年。

最高行政法院認為，依檢調、國稅局調查，黃勇義是以營利為目的，以「經常性」、「持續性」從事房屋銷售，又有固定營業據點、人員處理房屋銷售事宜，應屬於營業稅法規定的「營業人」。

最高行政法院指出，黃勇義有營業行為，卻未依法辦理營業登記。而黃於2005年4月以前的房屋買賣，因已逾七年的核課期間，故國稅局認定黃於2005年7月至12月間買賣245筆房屋，共2億8513萬元銷售額的營業行為應核課營業稅1425萬元為有理由，今判黃應補繳1425萬元確定。

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