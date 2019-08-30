二度被性侵才提告 醉女稱：「以為是幻覺」

2019-08-30 19:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名16歲少女指控張姓同學，約她到大學涼亭喝酒，卻趁她酒後意識不清性侵，她以為是幻覺沒有報警，一個多月後張男又邀她到旅館飲酒，二度對她乘機性交，新北地檢署調查認為，案發後少女生活如常，且第一次被性侵後，還再次同意與張男到旅館喝酒，不符常情，今予張男不起訴處分。

少女指控，去年10月，張男約她到新北市一所大學湖邊涼亭喝酒，她不勝酒力靠在張男肩膀，張男問她：「可不可以碰你身體？」她回：「可以」，張男便拉她的手去摸生殖器，還強逼她口交，她反抗拒絕，張男卻置之不理，對她性侵得逞；去年12月，張男又約她到永和一家旅館飲酒，再度趁她酒後意識不清，對她霸王硬上弓。

新北檢開庭時，張男未到案，警詢時表示，去年10月與對方相約到湖邊涼亭聊天，少女說壓力大想喝酒，叫他帶酒去，待她喝到有點微醺，就陪她走回宿舍，否認兩人有發生性行為；去年12月，他帶少女到旅館喝酒聊天，兩人自然而然嘿咻，且是少女主動，結束後兩人還一起搭計程車離開旅館。

少女解釋，在涼亭被性侵當時，她未呼救因以為是酒醉的幻覺，直到走回宿舍後才清醒，意識到應該不是幻覺，但她一開始不願承認這件事，加上沒有有力證據，所以沒報警。

少女室友則指，去年10月那晚，少女自己走回宿舍，一切反應都很自然，一、兩天後才說被張男性侵，怕懷孕要她陪去健康中心看醫生。檢方調查，事後少女一人前往健康中心，卻對被性侵一事隻字未提，且自承是自己走回宿舍，顯見未酒醉到需要人攙扶，案發後再次同意與張男見面並前往旅館，甚至毫無戒心地與張男喝酒，回宿舍後就做功課、玩手機，與一般性侵被害者反應不同，加上涼亭未設有監視器，旅館監視器已逾保存期限，因此無法憑少女單一指述認定張男犯行，今將張男不起訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法