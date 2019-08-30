勇警殉職第二天 檢警專案會議掌握撞警嫌3罪證

2019-08-30 22:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市汐止分局派出所警員薛定岳為追捕王姓毒蟲殉職，震驚國人。基隆地檢署今天下午首次召開專案會議，依目前掌握的監視器等相關證據，馬不停蹄蒐證，補強證據中。

勇警薛定岳殉職第二天，主任檢察官張友寧今天下午3時許，邀集承辦檢察官林秋田、汐止警分局、基隆市警三分局等單位召開專案會議，研究如何在短時間內補強相關事證，勿枉勿縱。

檢方辦案講求證據。檢警偵辦汐止警員薛定岳殉職案，在王落網的第一時間為他酒測，發現他有多項毒品前科，馬上為他採尿。

未料，王的酒測值為零，驗尿報告還要送驗鑑定，心細的檢察官林秋田馬上指揮警方補做身體平衡檢測，深怕漏掉每一個蒐證環節。

由於服用毒品後，駕駛動力交通工具，致不能安全駕駛，同樣觸犯刑法公共危險罪，警方已採尿，保全證據，鞏固住王涉犯公共危險罪部分。

但肇事逃逸部分，法律構成要件必須是行為人要有過失。檢方勘驗監視器畫面發現，王車在前、薛員在後，2車一前一後，到底誰撞誰？2車碰撞時，是警方跟太緊？還是王變換車道？或是惡意衝撞警騎，致警方來不及閃；王在這過程中到底有沒有過失？還要進一步釐清。若檢方蒐集到的證據直指王有過失，王涉犯過失致死罪的部分就會成立。

不過，法界指出，近來有不少法院判例認定，警察追捕嫌疑人時發生事故，嫌疑人是沒有肇事逃逸，因為嫌疑人本來就在跑，所以並不構成肇事逃逸，所以檢警才會馬不停蹄補強證據，盼能盡速偵結，給薛定岳家屬與國人一個交代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法