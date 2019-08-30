為「唬」作倀！涉助詐團避查緝 2資訊公司被抄了

2019-08-30 23:36

〔記者邱俊福／台北報導〕「立薰公司」、「銳翊公司」分別提供大量申請的VPN網路服務與電話門號認證，協助詐騙集團能以IP跳板，或者在拍賣網站、臉書及遊戲平台進行帳號的電信門號認證，遂行詐騙，增加警方查緝困難度，而當中「立薰公司」僅提供IP跳板涉及的詐欺案件就達4000件之多，刑事局偵九大隊第二隊日前對2家公司查察，約談林姓、李姓負責人與2名員工到案送辦。

警方調查，「立薰公司」資本額僅5萬元，林姓負責人在台中市的2個住處，向中華電信公司申設高達200多線寬頻網路，用以架設VPN網路服務，提供詐欺集團連線進入台灣的網路環境後，再登入拍賣網站、臉書及LINE等網路平台進行詐騙，以此隱藏原始來源IP位址方式，讓警方及網路業者認為是國內網路連線，而難以追查及管理。

警方清查，發現林姓負責人申請的200多線寬頻網路，有150多線遭詐欺集團利用，因此林嫌住處搜索，查扣電腦、行動電話、筆記型電腦、網路交換器及光纖網路等贓證物，並發現數百張全國各警察機關偵辦詐欺案件的函查公文，而林嫌為應付相關司法單位查緝，竟刻意蒐購中國人頭資料偽冒實際使用者，擾亂偵查方向。

而李嫌的「銳翊公司」資本額僅10萬元，以公司名義向電信公司申辦大量門號，協助詐欺集團在拍賣網站、臉書及遊戲平台進行帳號的電信門號認證，讓網路平台業者誤以為認證的帳號均為正常的台灣民眾用戶，詐欺集團再利用這些認證過的帳號進行網拍購物詐欺、遊戲點數詐欺等犯罪行為。

警方日前經執行搜索，查扣行動電話SIM卡3713張、手機16支、存簿、電腦主機、筆記型電腦及數據機池等證物，並從門號使用紀錄中發現，李嫌透過這些門號註冊包含臉書帳號3000多個、各大網拍帳號3400多個及遊戲公司帳號5200多個。

警方通知林、李與李的2名員工到案說明，林、李嫌犯聲稱自己僅是提供服務，不知對方是詐欺集團，訊後依詐欺、偽造文書及洗錢等罪移送檢方偵辦。

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