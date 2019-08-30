台灣卡通警犬遭中國網民盜用 原作替代役：請大家譴責

2019-08-30 22:12

［記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局藉由替代役男吳讚峰的插畫長才，繪製一系列Q版吉祥物人偶狼犬「竹本」，在反酒駕及交通安全宣導等活動中亮相頗獲好評，未料「竹本」竟被中國網民盜用成為網警貼圖，最近有眼尖網友發現相當不以為然，紛紛留言「14億人口是沒人會畫圖逆？」「他們不是很厲害幹嘛不自己畫一個」痛批，原創吳男則說，「中國不注重智慧財產權不意外，讓大家去譴責。」

目前在台中市第五分局擔任替代役男的吳讚峰，擁有插畫、廣告設計專長，以筆名「竹本嵐」繪製許多動物造型的動漫人物，在網路上小有名氣，並將繪製的大野狼「竹本」改繪穿上警察制服、戴上警帽，成為可愛的警用狼犬，陸續出現在各種交通安全宣導活動中。

而卡通警犬吉祥物不只因應今年7月起的酒駕新法，出現在各種活動與文宣品，前幾天還到洲際棒球場，配合中職賽事與軍方一起宣導反酒駕，現場除了「竹本」外，還有白狼「Mei」和龍狼「鋤燒」家族人偶現身，民眾忍不住直呼，「好可愛喔！」馬上被小朋友包圍猛指「警犬」是可愛的大野狼。

頓時讓員警有點啼笑皆非，但卻無損「警犬」吸睛度，吸引許多大、小朋友爭相搶拍，人氣超旺！沒想到最近有眼尖網友發現，頗受喜愛的警犬竟然變成對岸網警的貼圖，在撲浪PO文提醒「竹本嵐幫台中市警察局畫的警犬圖被中國網民改成中國網警的貼圖了。」

得知設計圖被盜用的原創吳男無奈說：「中國不注重智慧財產權，被盜用不意外，不會追究，就讓大家去譴責吧」，只希望繼續透過插畫與設計，提醒民眾注意交通安全。

但還是有不少網友替他抱屈PO文討論，追查出中國網軍盜用圖案的來源，是一張「竹本」反酒駕的宣傳圖，有網友痛批：「14億人口是沒人會畫圖逆？」「知法犯法還辦不了他」、「啊就撿現成最快最爽啊」，還有人揶揄：「說作者支持台獨就會馬上下架了。」

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