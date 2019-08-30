國小排球隊員受訓中暑不治 教練、助理二審改判緩刑

2019-08-30 17:39

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市茄萣區「成功國小」排球隊，2015年發生蘇姓六年級學童參加校隊訓練，被「操」到昏倒送醫不治，球隊張姓教練與顧姓助理一審獲判無罪，檢方不服上訴，高雄高分院今撤銷原判，認定張、顧2人涉犯過失致死罪，將2人分處有期徒刑3月、2月，皆可易科罰金，但諭知皆緩刑2年。可再上訴。

判決指出，茄萣區成功國小六年級蘇姓學生，為排球校隊正式球員。2015年間，該校排球隊為參加9月的全國永信盃排球賽，安排校隊成員自同年7月6日至8月28日暑期訓練。

同年8月19日上午9時至11時許，蘇童經跑步等訓練後，即向張姓教練與顧姓球隊助理表示頭暈且身體不舒服，但2人疏未注意當時室外溫、濕度已屬於極度警戒，球員在此環境下暴露或激烈活動，可能導致熱衰竭或肌肉痙攣。

但張女仍執意要求全體隊員至室外排球場練習接發球等訓練，隨後並指示顧姓助理帶領男性隊員至二樓活動中心進行側併步訓練，限定秒數完成，否則全部隊員重新訓練，蘇童因體力不支，遲未達標，致隊員持續重複訓練；但顧姓助理亦疏未注意蘇童體能已不堪負荷，未停止訓練讓蘇童休息，於側併步訓練後，仍要求隊員兩人一組繞活動中心跑兩圈。

蘇童跑完活動中心一圈後，自行停止並向教練張女告知頭暈，隨即昏倒。經救護車送抵台南市立醫院急救，轉往成大醫院救治，延至 8 月 21 日上午，仍因中暑、熱衰竭致多重器官衰竭等原因不治。

張、顧2人因此遭檢方依過失致死罪嫌起訴，但一審2人都獲判無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院今審結宣判，認張、顧2名被告於法院審理時坦承不諱，與證人證述情節大致相符，並有成大醫院診斷證明書、死亡證明書等資料可稽。且經二審函請臺大醫學院再鑑定，認定蘇童「因中暑導導致多重器官衰竭而死亡。死因和排球訓練處置有關連性。」

合議庭據此認定張、顧2人之過失與被害人蘇童之死，有相當因果關係，原審判張、顧2人無罪，容有未洽，因此撤銷改判張、顧2人涉犯過失致死，各處有期徒刑3月、2月，接得易科罰金，但審酌2人素行尚佳，坦承犯行，並當庭向被害人家屬致歉，犯後態度尚可，經此偵審程序及受科刑教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞，均宣告緩刑 2 年。可上訴。

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