硬切不成竟逼車、剪車險害人撞貨車 國道警開單、扣牌照3個月

2019-08-30 17:08

〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛屁孩駕駛的黑色BMW轎車在新北市林口交流道口硬切車道不成，竟對鳴按喇叭警告他的林姓男子座車連續逼車、比中指，甚至在高速公路上剪車硬切車道，害搭載妻小的林男座車撞上中間車道的貨車，林男將屁孩行徑全拍下報警，國道一隊不但依逼車條款開罰，還吊扣車牌3個月，讓逼車屁孩付出代價。

據了解，林姓男子24日上午9時許，開車搭載妻小從新北林口到台北，在林口區文化一路最內側車道左轉進入林口交流道匝道，右方一部同樣轉彎的黑色寶馬，剛打方向燈就要切入林男車道，林男短按一聲喇叭提醒，加速前進，未料對方立即加速衝到林男車旁，狂比中指幹譙，其中3度硬逼林男座車，最後一次硬切時，林男被迫左切，險些撞到中間車道的貨車，林男因顧慮車上妻小，事後下載行車紀錄器影片向國道警方報案檢舉。

國道一隊檢視行車紀錄器，發現違規的黑色轎車違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款，任意以迫近驟然變換車道之不當方式迫使他車讓道，可處6000元以上、24000元以下罰鍰；另依該條例第43條第4項規定，並吊扣該汽車牌照3個月，國道警方祭出罰單約制危險開車行徑。

國道警方說，惡意逼車往往造成自身、其他用路人極大危險，國道警方列為加強執法取締項目，增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，遏止惡意逼車違規不法行為；用路人若遇到惡意逼車，建議不要直接與對方起衝突，可事後以行車紀錄影像，上傳到國道公路警察局的檢舉專區，警方檢視查證違規屬實，將依法處罰。

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