斗六這路口連2天車禍 地方：紅綠燈呢？

2019-08-30 16:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市明德北路近速邁樂加油站路口，已連續2天發生機車與汽車意外車禍，這個路口之前也曾發生死亡車禍，由於汽車行經該路段時，車速多在70公里左右，車禍的結果都非常慘，地方急為「紅綠燈」催生；警方表示，已準備裝測速照相機，以降低車速，至於裝「紅綠燈」，還需與地方溝通。

明德北路鄰近速邁樂加油站銜接一條小農路，平時往來車輛不多，加上附近沒有什麼住家，在主幹道明德北路上的車輛往來這個路段時車速都很快，機車騎士如要轉彎進入農路，常險象環生，甚至發生車禍，這2天已連續發生2起汽車與機車車禍，騎士傷勢都不輕。

縣議員王又民表示，這個路段常發生車禍，是危險路段，需要「紅綠燈」來指揮交通，警方不能用交通流量較低當理由不裝，到底要死傷多少人才願意裝「紅綠燈」？

警方表示，地方反映出車禍的原因之一在於主幹道車速太快，所以警方已準備在該路段裝設測速照相機，以發揮汽車減速的效果。

裝「紅綠燈」與用紐澤西護欄封住中央分隔島缺口也在考慮之列，但各有優缺點，警方表示，如裝「紅綠燈」，由於車流量少，除會影響正常車流外，闖紅燈的機率也會提高；封住轉彎路口最安全，但會影響地方交通便利，相關的安全措施，會繼續與地方溝通再執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法