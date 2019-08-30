太陽花佔行政院強制驅離案 北院下午首度傳喚被告馬英九開庭

2019-08-30 12:16

〔記者張文川／台北報導〕2014年「太陽花學運」期間「323佔領行政院」案，參與抗爭的7旬老翁周榮宗（已故），認為遭員警毆傷，自訴控告時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧4人涉殺人未遂、傷害等罪，22位後續提告的受害民眾加入訴訟；台北地方法院曾2度程序駁回，但都被高院發回更審，北院更二審今下午首次開庭，首度傳喚被告馬英九到庭，與江宜樺等人進行準備程序。

北院更一審去年8月認為馬、江等4人犯罪嫌疑不足，依法不經審判程序，裁定駁回自訴，但高等法院今年3月裁定指出，只有自訴人舉證不足以使法院合理懷疑被告犯罪，或其指出的證明方法沒有調查的可能性，或與待證事實無關而沒調查必要性等3項條件，才能不經實體審理就裁定駁回自訴；然而，更一審未說明自訴人是否確實未盡舉證責任，法院有必要再予釐清，不應程序駁回，因此將全案撤銷，發回北院更審。

全案源於2014年3月23日晚間，學運群眾發動「佔領行政院」行動，深夜至翌日清晨，警方強制驅離行政院內、外的抗議群眾，爆發多起警察暴力事件，多位民眾濺血、被打得頭破血流，事後多人提自訴控告下令限時驅離的馬英九、江宜樺等人涉嫌以國家暴力殺人未遂。

北院2015年首度以程序駁回本件自訴案，但高院認為一審尚未調查周榮宗等人提出的事證，就直接程序駁回，違反刑事訴訟法，發回更審；最高法院也認為不應程序駁回，確定發回更審；北院更一審審查事證後認為，馬英九等4人下令驅離，並未逾越法定職權，也未違反比例原則，認定4人犯嫌不足，去年8月再次駁回自訴，但今年3月又被高院發回。

北院更二審定今日下午首度召開準備程序庭，傳喚馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧4位被告，與23位自訴人，其中，已故的周榮宗的部分由其女兒周佳京承受訴訟。這將是馬英九第一次為了太陽花學運相關訴訟出庭。

行政院驅離案，除了此件，另有一件是時任台聯立委周倪安等42人，自訴控告時任台北市警局長黃昇勇涉殺人未遂等罪，台北地院認定黃昇勇是依法執行驅離任務，阻卻違法，今年7月18日判黃無罪，可上訴。

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