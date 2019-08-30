無視小孩在旁 狠夫竟割頸殺妻判無期定讞

2019-08-30 12:26

〔記者張文川／台北報導〕台中市王姓男子，去年1月因懷疑妻子外遇，竟持美工刀割破妻子頸動脈致死，他在彰化市的妻子娘家餐廳殺妻時，年幼無知的1歲兒子正在客廳走來走去，險些目睹爸爸殺媽媽的慘劇；法院歷審都認定，王男行凶時，無視可愛無知稚子在旁閒逛而改變殺意，極為殘酷無情，將他判處無期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案確定。

判決指出，王男家住台中龍井區，與妻在同一家玻璃公司上班，育有1子，2017年12月妻子要求離婚，並帶兒子回彰化市娘家居住；去年1月，王男在住處發現妻子買保險套的發票，懷疑妻子有外遇。

王男氣急敗壞帶著美工刀赴妻子娘家興師問罪，翻找妻子的包包，發現旅館發票、口服避孕藥，還從妻子的手機發現她的LINE有與「草莓C」的不明男子有親暱對話，王男將妻子拉出房間外質問，當妻子說到「那個草莓C」時，他竟突然暴怒，將妻子強壓在地，從2樓連拖帶拉至1樓餐廳，用美工刀刺入妻子頸部，像「殺雞」般左右來回切鋸脖子，妻子當場氣管斷裂噴血身亡。

目擊慘況的小姨子在拖拉時，就拿出手機錄影蒐證，王殺妻後，竟撲上去勒住她脖子，小姨子掙脫奪門逃出，王男離去前為了確保老婆已死亡，還在妻子雙腕各劃一刀放血；王男行凶後逃亡6小時落網，他自承殺妻，但沒勇氣自殺。

法院一審認為，王男未因妻子慘叫、頸部冒出大量血液、掙扎爬行，而動搖殺人犯意，也未因可愛無知的幼子當時正在1樓客廳閒晃而改變殺意，顯見王男殺人時的冷漠與殘酷無情。

法院考量王男是因感受到遭妻子背叛，導致暴怒而萌生殺意，並非無緣無故殺人，並審酌他認罪、收押於看守所期間抄寫佛經表達懺悔，認定他尚非窮凶極惡，因此未判死刑，依殺人罪判處無期徒刑。

台中高分院二審、更一審都認維持一審原判，最高法院今駁回王男上訴，全案定讞。

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