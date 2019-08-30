郭董發跡廟慨捐市價300萬住警器 優先應用低收等弱勢家庭

2019-08-30 12:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕鴻海集團前董事長郭台銘是否參選總統引發外界關切，而坊間相傳，郭台銘創建鴻海王國的「發跡廟」就在新北板橋慈惠宮，因他幼時曾隨任職警界的父親住在廟內，郭台銘起居處，現改建為五路財神殿，傳出郭家早就住在「財位」，巧合令人訝異；香火鼎盛的慈惠宮今天慷慨捐贈1萬顆，市價300多萬的獨立式住宅警報器給新北市消防局，將優先用在板橋區低收入戶等弱勢住所。

板橋慈惠宮今天上午在正殿將1萬顆住宅捐贈給新北市消防局，由消防局長黃德清、主任秘書陳國忠等人代表受贈，包括婦宣大隊長江惠貞、義消第一大隊長吳濟勇等義消幹部，板橋區長林耀長等人見證；黃德清感謝慈惠宮管理委員會捐贈，將優先安裝於獨居老人、身心障礙患者、高風險家庭、低收入戶等弱勢族群住所，及狹小巷弄等火災潛勢區域，希望住警器發揮最大效用，在火災發生初期及早預警、應變，降低人命傷亡及財損。

慈惠宮創建於前清乾隆15年（1750年），至今269年，主祀媽祖，信眾稱板橋媽；2017年郭台銘從福建湄洲祖廟迎來媽祖，就曾到慈惠宮駐駕；慈惠宮熱心公益，前主委江清秀任內捐贈新北市消防局第一輛地震體驗車、今年體認早期發現火警，減少民眾生命財產損害，再捐贈1萬個住警器，提升民眾居住安全。

廟方說，民國50年代慈惠宮旁就是板橋派出所，廟方與警方關係良好，無條件提供慈惠宮旁舊護龍廂房，讓當時擔任北縣警佐的郭台銘父親郭齡瑞一家6口借住，後來郭父調到中、永和，郭台銘才隨家人搬走；郭台銘搬離後，每年正月初一還是常隨家人回慈惠宮拜拜祈福，郭台銘事業有成後，還是會低調前來或者委託家人來拜拜、敬獻，約2003年慈惠宮再度修建，郭台銘在兒時玩伴張忠義的牽線下，花了100萬捐助宮前兩支石刻大龍柱，上刻有「信士郭台銘、林淑如、郭守正、郭曉玲敬獻」等字，當地人都大略知道郭家與慈惠宮淵源。

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