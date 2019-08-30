10年涉詐領研究費數千萬元 台科大教授今起訴

2019-08-30 10:40

〔記者錢利忠／台北報導〕國立台灣科技大學工程學院營建工程系特聘教授鄭明淵，被檢舉涉嫌利用人頭詐領科技部核撥的研究、人事及業務費用，金額逾3千萬元；鄭明淵去年4月被檢調搜索及約談後，被諭令200萬元交保，台北地檢署考量鄭明淵未完全認罪，今依詐欺等罪將他起訴，其餘多名涉案廠商及學生則分別予以緩起訴。

去年4月，檢方訊後依涉犯詐欺、商業會計法等罪，諭令鄭明淵200萬元交保並限制出境、出海，涉案廠商業者黃郁蓁、馮竣嗣，則分別以50萬、30萬元交保。

鄭明淵偵訊時否認侵吞款項，強調沒有一毛錢落入他的私人口袋，要求學生將領得的薪資繳回，是因為研究生太多，並非人人都有機會獲聘擔任助理，且申請的研究計畫時程不一，為了讓每位參與的研究生都能拿到應得報酬，才在學生開會達成共識後，將薪資拿來重新均分。

此案起源於檢調接獲1名曾任鄭明淵研究助理的台科大校友檢舉，指鄭於2006年至2017年底間，涉嫌與數家資訊公司合作，由業者提供每次數萬元的發票，供他以採購文具、3C產品等名義不實請領研究補助款，此外還涉嫌以學生為人頭帳戶，向科技部請領經費，再要求學生將款項提領出來由他分配，最後逼學生在薪資單據上簽章。

科技部當時清查，鄭明淵在2007至2017年間，共執行科技部計畫16件，13件已經執行完畢，3件執行中，總金額達4390萬元。

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