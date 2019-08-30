猴急哥想做全套 遇到貞操女死命拉住褲子

2019-08-30 10:15

［記者楊政郡／台中報導］許男去年騎機車到台中市某「泰式SPA養生館」，一進去猴急地問「有無作全套的」，服務生「寶妹」（化名）答沒有，許男說可付3千元與她做全套，寶妹還是說沒這種服務，而進入油壓包廂後，將寶妹壓在油壓床上，隔著衣服摸下體及伸入上衣內搓胸，企圖強脫其衣褲要硬上，寶妹死命拉緊褲頭，才未讓他得逞，台中地院依強制性交未遂罪，處有期徒刑2年。

判決書指出，去年10月16日上午11時許，許男到「瑪莎姬泰式SPA養生館」，由服務生寶妹負責接待。引導至2樓3號包廂，開口就問：「有沒有全套（指性交易）」，服務生稱：「沒有」，許又說可出3千元與她做全套，寶妹說只作純油壓或指壓，堅持沒這種服務。

但許男已慾火焚身、按耐不住，嫌包箱太小要換一間，換到5號包廂內，就把寶妹強壓在油壓床上，寶妹激烈反抗，許男一手伸進上衣搓胸，另手隔著衣服撫摸下體，以其陰莖靠著寶妹下體頂弄，已有生理反應，相當猴急要扯下寶妹上衣及長褲，寶妹一再反抗，死命拉住自己褲頭而未果，寶妹因而雙上肢挫傷、瘀傷等傷害。不過因極力反抗，掙脫許男壓制，大聲喝令「你走」、「趕快走」，許才倖然離去。

許男被傳喚到案，否認強制性交犯行，辯稱：當時問有沒有全套服務，她說沒有，又問3000元可不可以做全套，服務生說只能做半套；摸告訴人胸部時，正在談價錢，把服務生壓床上，只有抱著她而已，並沒有企圖脫她的衣服，如果要脫哪有脫不下來的道理；服務生一直要他先付錢才做半套，但他希望要做全套，服務生轉身想走，才去拉扯她，力道應該不會受傷。

法官認為告訴人與被告素不相識，對於案發過程，描述極為具體、詳盡，顯難憑空杜撰，且案發當日下午即前往驗傷及報案，沒有延誤，且傷勢情形，與告訴人反抗過程中，被告試圖壓制所可能導致之傷勢部位亦屬相符，被告犯行明確。

示意圖

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