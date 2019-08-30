暗夜校園11黑衣人痛毆少女 新北教局：監督後續調查及輔導

2019-08-30 10:19

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市光華國小昨天晚間發生11名黑衣人於校園內痛毆1名女學生，受害女子過程中更被輪番甩巴掌，經民眾拍下報警全案才曝光。對此，新北市政府教育局表示，目前已要求校方啟動校園危機處理小組，針對3方（行為人、被行為人及旁觀者）啟動輔導機制，並召集涉案學生學校校長、學輔人員召開專案會議，持續關注及監督後續調查及輔導作為。

一名15歲女學生昨晚在校園內被11名身穿黑衣人包圍，其中3名女子輪流更狂甩巴掌，直到鄰近住戶聽聞不對勁才報警處理。教育局表示，新北市不少學校提供民眾運動空間，晚上時間仍為對外開放，也派有警衛巡邏，昨天事件碰巧有民眾及早發現才得以曝光。

教育局指出，今天為開學首日，將再次宣示對霸凌事件零容忍。初步了解，行為人與相關人員平日在校關係及互動正常，並無霸凌情事發生，昨天因相約於KTV唱歌時發生爭執，才將受害女學生帶校園內，爭吵過程中因部分人員情緒失控而發生被毆事件，後續將協請警方進一步清查以釐清案情。

教育局表示，將結合社會局、少輔會、學輔人力、社工師、心理師和專輔教師，協助相關人員輔導及後續處理，並加強校內學生法治教育，也呼籲民眾若遇類似情事積極通報警政單位，防止事件發生。

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