台東警官涉運台灣最大宗走私毒品 檢近日偵查終結

2019-08-30 09:35

〔記者陳賢義／台東報導〕台東檢警巡五月在蘭嶼外海及台東富岡漁港查獲兩漁船走私1547公斤安非他命及Ｋ他命，是台灣治安史上最大宗走私毒品案，更查出台東縣警局前二線二星警官李哲銘涉嫌協助運毒，檢方偵查終結，將於近日起訴。

李哲銘原任職蘭嶼分駐所所長，縣警局去年年底接獲毒品走私情資，掌握李哲銘積欠鉅額債務，疑涉毒品走私案，警方於四月十五日將李員調回台東分局業務組就近監管，並列為違紀傾向人員追蹤；五月九日，海巡在蘭嶼外海攔截海釣船藍悅號，起出899公斤安毒，隔天李就曠職失聯，6月10日警在恆春逮到李哲銘。

這了蘭嶼這批毒品，檢警巡5月10日也在富岡漁港查獲宜蘭籍的漁船「金海銘」藏毒，從船艙起出648公斤Ｋ他命，為同一運毒集團所有。據了解，這兩批毒品是由金海銘從柬埔寨運來台灣後與藍悅號海釣船分運。

據了解，李哲銘到案後，十分配合檢方辦案，有助於檢方查獲幕後主腦及整個運毒、藏毒脈絡，順利逮獲相關人等，因此，李哲銘被起訴程度如何，受到關注。

據了解，這兩批毒品黑市價格超過35億元，以毒品重量而言，也超過今年3月高檢檢警海高雄海關查獲的500公斤安毒與1000公斤Ｋ毒，堪稱台灣治安史上最大宗走私毒品案，顯示蔡政府向毒品宣戰的決心，因此，台東地檢署已著手安排近日召開記者會，並由法務部長嘉勉相關人員。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法