北部最大傳播妹平台被抄！性交易抽成價碼曝光

2019-08-29 18:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕38歲陳姓男子經營號稱北部最大的傳播妹平台「控台」，透過網路吸收了近千名傳播妹，再媒介傳播妹進行全套性交易，每筆交易抽成2千元，新北地檢署今依媒介性交易營利罪嫌將陳男起訴。

檢警調查，陳男2014年創立魔鏡傳播娛樂公司，陸續吸收了近千名沒有經紀人的兼差傳播妹，在WeChat創了數個連絡群組，媒介性交易，去年7月29日，警方接獲情資得知4男叫了一群傳播妹在新北市土城區一間摩鐵開趴，前往包廂搜索查扣到帳冊、帳戶、提款卡、行動電話，發現其中一名少女未成年。

檢警依帳冊及微信帳號等資料，循線查出，去年6月至7月，陳男媒介羅、林女與男客從事全套性交易，每次收費1萬元，陳可抽得2000元，羅、林女連同陪男客喝酒唱歌的抽成部分，共匯款1萬600元給陳男。

庭訊時，陳男坦承犯行，檢方依據帳戶交易明細、微信通訊對話訊息，認定陳男媒介女子性交易。

檢警另追出，有10名未成年少女在陳男媒介下，從事陪酒或性交易，但去年7月1日「兒少性剝削防制條例」修法公布前，陳男涉及犯行僅構成罰款，刑事部分不溯及既往，去年7月1日後，因少女均供稱未告知陳男講未滿18歲，或騙陳男已滿18歲，主觀上難以認定陳男知悉少女未滿18歲，仍媒介其等性交易，因此陳男涉嫌兒少性剝削防制條例部分，獲處分不起訴。

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