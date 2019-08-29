司法官退休退養金 明年估編列近3億5千萬

2019-08-29 20:28

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院新會期預計於9月中旬開議，將處理109年度中央政府總預算案，根據司法院單位預算統計，歲出部分的司法官退休退養給付，109年度預算為3億4567萬元，相較於108年度的3億2382萬1000元，增加了2184萬9000元。另，司法院109年度也將二度派員赴中國北京進行司法交流。

根據司法院單位預算，109年度歲入部分，合計1551萬3000元，相較於108年度的1591萬6000元，少了40萬3000元，這部分的收入來源包括罰款及賠償、規費、證照費，及華山希望廣場等場地租金收入。

至於109年度歲出部分，共計31億9345萬6000元，相較於108年度的30億9057萬3000元，多了1億288萬3000元，這部分的支出包括一般行政、大法官釋憲業務、審判行政，及司法官退休退養給付等。

就109年度司法官退休退養給付支出，司法院表示，這部分是依據法官法第78條及法官退養金給與辦法辦理。107年辦理退休退養法官32人，108年度截至6月底為止，已申請並領取退休給付的司法官共計26位。

此外，司法院預計於109年度，二度派員赴中國北京拜會當地法院或司法機關，進行司法交流，總花費共34萬6000元；其主題包括「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議架構下的司法交流及工作會談」及「兩岸智慧財產訴訟法律論壇」。

其中兩岸共打部分，預計於5月至9月間前往，行程規劃6天，擬派2人，交通費4萬2000元、生活費9萬3000元、辦公費5萬3000元，共18萬8000元；智慧財產部分，預計於6月中前往，行程規劃5天，擬派2人，交通費4萬1000元、生活費7萬7000元、辦公費4萬元，共15萬8000元。

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