勇警追捕毒駕男殉職 基檢追肇責馬不停蹄辦案

2019-08-29 18:33

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕王姓男子疑因毒駕、拒檢，騎車亡命逃竄時衝撞警騎，致警員薛定岳摔車殉職。基隆地檢署今天凌晨諭知限制住居後，下午4點再傳他出庭，釐清事發經過。

據指出，基隆地檢署外勤檢察官林秋田今天上午為求慎重，重回事故地點勘驗，釐清兩車碰撞的地點與薛員倒地撞及分隔島的位置，釐清薛員與王男的機車如何碰撞，是否蓄意衝撞薛員機車，晚間再傳王男到地檢署釐清相關疑點。

昨天下午5點左右，新北市汐止分局汐止派出所警員薛定岳在汐止市忠孝東路、秀峰路口，見王姓男子違規紅燈左轉，馬上掉頭一路緊追，追了6公里後，騎至基隆市七堵區明德二路與福三街口，與王男的機車發生擦撞摔車。

薛員經送醫急救1小時後，傷重不治；轄區警三分局在案發2小時後，循線至王男住處將他逮捕，施以酒測，酒測值為零。

據悉，王男供稱到汐止拉K後毒駕，怕被警方攔查才逃，警方已採尿保全證據。

基隆地檢署外勤檢察官林秋田昨晚獲知薛員父母、哥哥從彰化北上醫院看愛子最後一面，晚間9點到醫院相驗，確定死因為顱內出血後，已將遺體發交家屬處理後事。

林秋田隨後至三分局偵查隊就訊已到案的王男，依涉嫌公共危險、肇事逃逸、過失致死等罪嫌，諭知他台幣5萬元交保，因王姓男子覓保無著，改限制住居，命王男每日要到派出所報到。

今天下午4點左右，4名警察突然現身王男七堵區住處，將他帶上警車，在外守候的媒體一擁而上，追問他：「有沒有歉意！」王男並未回應，從容坐上警車，被載往基隆地檢署。

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