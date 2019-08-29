精蟲衝腦！男撿屍室友女友 瞎掰「酒醉都忘了」

2019-08-29 17:38

〔記者溫于德／台北報導〕陳男與情侶室友相約飲酒，男友後來先去就寢，獨留2人繼續暢飲；隔天上午，兩男一同出門上班，但陳男藉口買飲料，卻返回住處撿屍女友人，直到男室友返家才揭發全案。士林地院審結，認定陳男犯後矢口否認犯行，又搬出酒醉無意識等空言狡辯，且迄今未向被害人道歉，依乘機性交罪判刑4年，可上訴。

起訴指出，陳男與這對情侶因工作關係，同居在新北市八里區住處，去年4月19日晚間，3人在住處內飲酒，男室友喝不到一瓶啤酒即就寢，陳男與女友人喝到隔天凌晨5、6點。

女友人後來不勝酒力，泥醉癱睡在房間床上，陳男與男室友則共乘機車外出吃早餐，再到公司上班；但陳男向男佯稱要去買飲料，卻騎機車返家，性侵女友人得逞。

男室友後見陳男遲未到班，回家查看，驚見月事來潮的女友，未穿內褲熟睡，床下還有使用過的保險套，趕緊叫醒女友，同赴到醫院驗傷，從下體採到陳的DNA，憤而提告。陳到遭起訴。

陳男在院方審理時辯稱，保險套可能是他在打手槍時使用，但沒有印象脫去女友人衣褲，且3人事後還同赴日本旅遊；此外，女友人起床時因酒醉覺得頭很暈、很痛，並發現內褲不在身上，卻未覺得下體疼痛或疑似被性侵情形，與一般撿屍情況不同。

被害人則說，她當時月事還未結束，按習慣，衛生棉及護理墊都會黏在內褲上，不可能自己脫掉，且她與男友平時沒有使用保險套習慣，也未買過，若非男友做的就是陳男做的。

合議庭審理後認定，陳男利用女友人酒醉昏睡之際性侵，且犯後否認犯行，還以酒醉無意識為由空言狡辯，至今未向女友人道歉、和解或賠償，態度不佳，但審酌陳男無前科，依乘機性交罪判刑4年。

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