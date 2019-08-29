相思樹皮煉出迷幻毒品 情侶檔製毒獲利百萬

2019-08-29 15:27

〔記者邱俊福／台北報導〕陳姓、趙姓情侶檔涉嫌在大台北山區採集相思樹皮後，帶回居住的套房內，再購買化學藥劑，以網路自學方式，自行成功提煉出有迷幻效果的二級毒品二甲基色胺結晶體，隨後透過網路，尋找不特定對象販賣牟利，刑事局偵二大隊第一隊今天宣布逮捕這對情侶檔與向其購毒的2毒蟲，初估犯案一年來，獲利近百萬元。

警方調查，41歲陳嫌與49歲趙女，目前無業，一年前從網路得知相思樹可以提煉毒品後，便從網路學習製毒技術，隨後前往山區採集相思樹皮，以化學藥劑提煉毒品二甲基色胺晶體，再以膠囊包裝，以每3顆1000元對外販售。

而製毒工廠則直接設置在情侶檔居住的新北市南雅夜市內小套房，利用該區出入人口複雜來躲避警方查緝。

警方說，新興毒品二甲基色胺（DMT）為由相思樹皮中所萃取出的色胺類致幻劑，在歐美等國家相當氾濫，據稱使用後有通靈及「瀕死體驗」效果，我國將其列為二級毒品管制，目前國內案例僅有相思樹皮研磨成粉的半成品，這次破獲是首見的DMT完成品，成功將相思樹皮內的二甲基色胺成分，利用化學藥劑作用萃取出並固化成為DMT結晶體，顯見製毒技術嫻熟。

警方是獲報後，經長期蒐證，本月21日前往查察，逮捕這對情侶檔與簡姓、李姓毒蟲等4人到案，查扣罕見的二甲基色胺結晶體成品、製毒設備及化學藥劑等大批贓證物，詢後依毒品罪嫌移送檢方偵辦，並持續擴大追查其他共犯。

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