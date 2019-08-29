總統教育獎得主靈修猝死 老師、同學判刑6月

2019-08-29 16:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕曾榮獲總統教育獎的生命教育巡迴講師莊靜潔2016年3月22日清晨猝死在她修行「仁神術」的老師鄭玉梅住處，桃園地方法院下午依過失致死罪，判處鄭玉梅、鄭妹鄭宛汝、莊靜潔高中同學曾雅琦3人6月有期徒刑，得易科罰金，還能上訴。

莊靜潔因黃斑部病變嚴重弱視，她使用望遠鏡或放大鏡苦學，2011年就讀清華大學資工所時，獲頒總統教育獎，法院調查，莊靜潔從2007年起，繳交高額課程費用，跟隨鄭玉梅、鄭宛汝學習「仁神術」，之後更拉來曾雅琦一起學習。

2016年3月21日下午，莊靜潔上吐下瀉，曾雅琦趕到莊家，揹著莊靜潔下樓搭計程車前往鄭玉梅住處，過程中計程車司機多次詢問：「要不要送醫院？」都被曾雅琦拒絕。

莊靜潔抵達鄭玉梅住處後，由鄭玉梅等人施以民俗療法「仁神術」，用手掌放在莊靜潔身體周邊，盼能藉由引導莊靜潔自身的「氣」來發揮自體自癒能力，豈料「仁神術」根本沒有療效，儘管莊靜潔身體逐漸冰冷、停止呼吸，鄭玉梅等3人仍延至隔天清晨5點多，才通知救護人員前來，但莊靜潔已因代謝性休克、心因性休克死亡。

桃園地方法院依過失致死罪嫌，判處鄭玉梅、鄭宛汝、曾雅琦等3人6月有期徒刑，得易科罰金，還能上訴。

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