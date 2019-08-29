打翻「化骨水」噴濺後腿 女移工返鄉前慘死

2019-08-29 14:47

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕29歲菲律賓籍女移工，昨早於苗栗縣竹南科學園區內的鼎元光電科技工作時，不慎打翻「化骨水」之稱的氫氟酸強酸溶液，噴濺到雙腿上，造成皮膚大面積化學灼傷，第一時間業者雖以葡萄糖酸鈣凝膠中和，傷者還是痛苦難耐，緊急送往台北榮民總醫院急救仍宣告不治。

鼎元光電表示，該名女移工已在化合物半導體單位服務將滿3年，昨早她身著防護衣在化學台上，按程序以氫氟酸清洗電路板時，液體已輕微晃動，女移工一個不注意轉身，導致氫氟酸傾倒，噴濺在未有防護衣隔離的背面下肢上，造成後腿部大面積灼傷。

案發第一時間，其他同事立即以葡萄糖酸鈣凝膠塗抹傷處中和，並通報消防隊，救護人員趕到時，該名女移工意識清楚，但表情痛苦難耐，先送往頭份為恭醫院，因傷勢嚴重，隨後轉往北榮，直到晚上突呼吸困難，傷勢急轉直下，經搶救兩小時仍宣告不治。

據了解，該名女移工原訂9月就要返回菲律賓，卻在歸鄉前幾天慘遭不幸，讓同事們都深感不捨；而釀禍的氫氟酸多用於浸泡電路板，用以去除表面氧化物，屬劇毒強酸化學物，坊間稱之「化骨水」、「白骨酸」等，接觸後若未即時處理，恐面臨截肢，甚至傷及心、肝、神經系統導致致命。

苗栗縣消防局第二大隊長曹春風指出，該起工安意外屬化學災害，國內僅少數醫院有中和氫氟酸的中和藥品；今早勞檢單位進入廠區了解案情，要求業者未來將防護衣改為全罩式保護全身；業者強調，皆有為員工投保，將會盡全力協助家屬處理後事。

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