台中知名餅舖贈「防暴臂盾」 誓當警察堅強後盾

2019-08-29 13:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名犁記餅舖，綽號「餅哥」的店長張仕宗，平日積極參與地方事務熱心公益，除貢獻社會不遺餘力外，更長期支持警察工作並以實際行動表達關懷，特一批捐贈「防暴臂盾」及「辣椒噴霧器」給市警局保安大隊，希拋磚引玉之效引起共鳴，做為警察強而有力的後盾。

「餅哥」日前獲悉市警局保安大隊線上立破績效卓著，屢屢榮獲警局線上立破評核第一名佳績，對於維護市民安全功不可沒，28日專程親自赴大隊捐贈「防暴臂盾」30面及「辣椒噴霧器」100瓶，據了解，「防暴臂盾」是一面採鋁合金打造，呈現U型的小盾牌，當警員遭遇持武器歹徒攻擊時，可迅速配戴在前手臂抵擋防護，進而攻擊壓制，另外設置在臂盾前方的鐵片，也能順利破窗，

大隊長李建興表示，所謂「工欲善其事、必先利其器」，「防暴臂盾」具有防刀、棍及快速破窗等功能，能在員警攻堅行動中提供強力防護，另對於處置因民眾情緒不穩的突發性攻擊事件與酒醉鬧事等狀況，能有效遏止保護員警執勤安全，至於辣椒噴霧器也可在第一時間，讓歹徒無力反抗。

他同時代表保安大隊同仁回贈1組高雅的青花瓷茶壺禮盒，以感謝「餅哥」對於警政工作的力挺支持，同時也勉勵同仁，將「餅哥」這份心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，持續秉持「共好」的精神，努力做好分內工作，保護市民大眾生命及財產安全。

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