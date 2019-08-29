聽聞女兒遭猥褻 父親未釐清便持木棍毆打少年

2019-08-29 12:33

〔記者溫于德、實習記者謝佳璇／台北報導〕林父聽聞女兒遭少年猥褻，要求少年出面後持木條毆打對方成傷。士林地院審結，認定林父未釐清事情原委，仗勢成年人威勢及體力，毆打少年，且犯後未達成和解，依強制、傷害等罪，累犯，併判9月徒刑，得易科罰金27萬元，可上訴。

至於附帶民事賠償部分，刑事宣判後已移由民事庭審理。

判決指出，林父認為女兒遭少年猥褻而心生不滿，竟在前年9月18日晚間7時許，先由兒子透過臉書通話功能打給少年，交由他質問，並要少年到他經營的檳榔攤會面；同晚8時許，林父見少年乘車抵達後，強拉下車，且拉進檳榔攤旁的汽車烤漆廠，不准少年離開。

林父接著毆打少年，導致少年右肩舺骨骨折、頸部、雙上肢、胸腹及臉部挫傷等；少年後來報警處理，林父遭起訴。

院方審離時，林父否認有將少年強拉進汽車烤漆廠，辯稱僅是從後面推少年的背；律師也說，林父並未綑綁少年，否認少年失去行動自由。

但合議庭認為，林父早在警詢、偵查時承認將少年拉下車、進入汽車烤漆廠，因此拒絕採信辯詞，並認定林父臨訟畏罪才改變說詞。

合議庭審酌林父聽聞女兒遭少年猥褻而心生氣憤，卻未釐清事情原委，也不思和平理性溝通，竟仗勢成年人威勢及體力，傷害少年，且犯後僅承認部分犯罪，至今又未與少年達成和解、取得原諒，加上林父早有妨害自由前科，難謂素行良好，依強制、傷害等罪，併判有期徒刑9月，得易科罰金27萬元。

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