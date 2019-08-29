不爽被問「錢不夠付嗎？」 莽男持刀狂刺超商店員判5年2月

2019-08-29 12:17

〔記者楊國文／台北報導〕45歲男子葉俊平深夜到新北市一處全家超商購物，不滿雷姓店員問他「錢不夠付嗎？」，心生不滿，葉拿起鑰匙圈上的摺疊刀刺傷雷的左胸、腹部等處，差0.3公分即插入心臟，檢方依殺人未遂罪起訴葉，一審僅依傷害罪判葉2年徒刑，檢方上訴後，高等法院認定葉持刀刺殺雷的重要部位，有殺人的不確定故意，今改依殺人未遂罪判5年2月徒刑。可上訴。

在押的葉俊平出庭聆判後，認為判刑太重，將上訴三審，葉說，有心和解、賠償，但雷姓店員都沒有出面，無法談和解事宜。

葉俊平因毒品案被判刑6月，去年7月才執行完畢，以打零工維生。去年12月23日晚上11點多，葉進入全家超商購買飲料等零食共100多元，葉以為錢放在右邊口袋，卻掏不出錢來，19歲的雷姓店員脫口「錢不夠付嗎？」，葉認為遭羞辱，和雷吵了起來，雷也走出櫃檯，雙方身體互撞。

衝突中，雙方扭打起來，葉拿起鑰匙圈上的摺疊刀（刀刃長6.5公分、握柄約9公分）朝雷男的身體一陣猛刺，刺傷雷的左胸、腹部、左上臂、左腰、右臂等處，立即轉身逃逸。雷男雖鮮血直流，仍一手摀住傷口追了出去，跑了近500公尺後體力不支倒地。經路過民眾見義勇為，合力控制葉俊平行動，警方隨即趕到將葉上銬帶回派出所偵辦。

葉應訊否認要殺人，辯稱此意外是雷男認為他沒有錢付，又對他咆哮，才會發生口角和扭打；對於拿出鑰匙圈上的摺疊刀傷人，葉指稱是平時修指甲用的，沒有危險性。

新北地院認定葉若要殺人，應會猛烈攻擊，但葉沒有襲擊致命部位，顯見無殺人之意，改依傷害罪判2年徒刑。上訴後，高院認為葉拿刀攻擊雷男左胸等致命部位，有不確定殺人故意，今依殺人未遂罪判5年2月徒刑。

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