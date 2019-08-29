中市西屯區6小時內2起車禍 4人受傷

2019-08-29 11:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區6小時內接連傳出兩起車禍事故，先是昨天深夜一輛機車與另輛自小客發生事故，接著在今天清晨又有一輛自小客與另輛砂石曳引車分在不同路口碰撞，造成3名駕駛及1名騎士受傷送醫，兩起車禍均無酒駕狀況，初步研判都是違反號誌管制導致，確實肇事原因仍需警方進一步鑑定釐清。

昨晚11時30分許，一輛由21歲陳姓女子駕駛的自小客，沿環中路慢車道左轉福科路時，與另輛沿環中路直行，由20歲李姓男子騎乘的機車發生碰撞，造成自小客及機車車頭均受損，陳女身上多處擦挫傷，李男則是右腿擦挫傷，所幸經送醫均無大礙。

而另起車禍則是發生在今天清晨5點多，19歲陳男當時駕駛自小客，沿台灣大道內側慢車道左轉黎明路往朝馬路方向行駛，與另輛沿台灣大道慢車道直行往朝富路方向行駛，由54歲楊姓司機駕駛的砂石曳引車撞個正著，砂石車被撞後緊急煞車，車頭與車身呈V字型停在台灣大道上，僅左前車燈及部分車殼毀損。

至於自小客則是車頭全毀、輪胎變形、引擎機油漏滿地，車殼碎片散落四周，車內安全氣囊全爆，兩造駕駛身上均有多處擦挫傷，經送醫幸無生命危險；砂石車楊姓司機說，綠燈行經台灣大道黎明路口遭轎車從側邊撞擊，完全沒看到轎車就發生車禍。

警方表示，這兩起事故均無酒駕情形，經初判都是自小客駕駛左轉時疑違反號誌管制或指揮導致，確實的肇事原因仍需進一步鑑定釐清。

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