不捨！殉職勇警薛定岳 辦公桌擺滿公仔與白百合

2019-08-29 11:02

〔記者吳昇儒／新北報導〕綽號小丁的汐止派出所警員薛定岳昨日因追查王姓犯嫌，卻遭對方碰撞不幸殉職，分局同事都非常不捨，今日一早，陸續在薛員的辦公桌上擺上白百合花致意，場面哀戚。

喜歡收集公仔及積木的薛定岳在桌上擺了數隻貓咪公仔及用積木堆積起來的馬力歐不只的非常可愛，今日上午同事們幫他擺上警帽、腰帶，桌上也擺了幾束白百合，代表同仁們對小丁的不捨及感念。

打開薛定岳的置物櫃更發現，擺滿了積木搭建的模型與公仔，同仁表示小丁說等結婚之後，這些東西都是要搬到家中布置的，卻沒想到他卻先走了。

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