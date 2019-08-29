假交易真搶劫！珠寶商攜千萬珠寶險遭搶 警北上逮5嫌

2019-08-29 11:02

〔記者黃建華／高雄報導〕鼓山區本月15日發生潘姓珠寶商攜帶價值上千萬元的珠寶翡翠、鑽石，和人相約交易，卻遭持槍歹徒佯稱問路行搶未遂案，鼓山警分局連日以車追人，會同刑事局南打北上基隆、新北市、桃園市等地，逮捕廖姓等5名涉案嫌犯，起獲1把犯案改造手槍，宣告破案，檢警查出廖男等人設局假交易珠寶、真行搶，卻因被害人機警關門駕車逃離而行搶未遂。

據了解，潘姓珠寶商本月15日接獲掮客牽線，稱北部有買家要購買翡翠珠寶、鑽石，雙方相約交易地點距內惟派出所僅100公尺距離的一處動物醫院前看貨交易。

未料，當天上午8時許，潘姓珠寶商由林姓友人開車載往交易地點等候，不久有一輛黑色休旅車駛近，車上2名男子下車，朝珠寶商的座車走近，敲窗表示要問路。

潘姓珠寶商開門，卻驚見其中一男持槍，感覺狀況不對，立刻叫林姓友人加速開離現場，直奔內惟派出所報案求救，價值上千萬元的鑽石、珠寶才幸運沒被搶走，警方獲報通報線上警網追緝涉案歹徒休旅車，但仍被逃走。

鼓山警分局案發後，結合刑事局偵八大隊偵三隊、新北市刑大偵八隊等單位成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官高志程指揮偵辦。

專案小組鎖定誘出潘姓珠寶商交易的買家廖男涉嫌重大，警方連日來查知廖男與同夥藏身處所後，8月26日到28日陸續前往基隆、新北及桃園市等地將廖姓等5名嫌犯查緝到案。

檢警調查發現，廖男等人有計畫性透過中間人幫忙引介、設局，引誘潘姓珠寶商落入圈套，打算持槍搶奪價值千萬元珠寶，幸虧潘姓珠寶商眼尖發現槍械逃離報警才未被歹徒得手。

檢方掌握相關事證後核發拘票由專案小組成員北上拘提到案，並起獲該把涉案槍枝及子彈，全案移送高雄地檢署偵辦，由檢方依槍砲、搶奪未遂等罪嫌，深入偵辦釐清中。

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