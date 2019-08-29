刑事局南打破獲台中「洗錢水房」 起獲3570萬元現金

2019-08-29 09:52

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心今宣布於台中市西屯區破獲一處藏身商辦大樓的「洗錢水房」，涉嫌專門幫跨國詐欺集團、地下簽賭洗錢，警方攻堅起獲現金3570萬元，當場逮捕劉姓主嫌等7人正以U盾、銀聯卡等在進行網路轉帳洗錢，其中，除蔡姓嫌犯3萬元交保外，其餘6嫌均遭到聲押獲准。

刑事局偵八大隊與高雄市刑大、台中市刑大、第六分局共組專案小組偵辦電信詐欺集團，發現多組跨國詐欺集團的不法所得均經由特定洗錢集團進行移轉，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，擴大追查贓款流向。

專案小組日前查知洗錢的機房（俗稱水房）位置，疑似藏身於台中市西屯區某辦公大樓，8月19日持台中地方法院核發搜索票，前往該商辦大樓執行搜索，警方攻堅進入後，當場查獲劉姓男子（30歲）與共犯徐姓、蔡姓、張姓、李姓、楊姓、廖姓等7人正以電腦設備、手機、平板、U盾、中國銀聯卡網路轉帳洗錢，並查扣贓款現金3570萬元、電腦7組、中國門號手機69支、平板5台、U盾186個、銀聯卡205張、點鈔機3台、監視器1組、帳冊、交易明細等物。

警方調查，劉嫌等人經手多個詐欺、賭博犯罪集團的不法資金，利用機房設備以及不法取得的中國人頭帳戶U盾電子憑證等進行轉帳，將不法資金移轉至中國人頭帳戶，將不法贓款漂白後，再將資金移轉回台灣犯罪集團手中。

據了解，該洗錢水房每幫人洗錢100萬元，抽取3%手續費，警方推估該集團洗錢半年多，洗錢不法金額已有數億元。

劉嫌等7嫌經檢方複訊後，除蔡男3萬元交保候傳，其餘6嫌均聲押獲准。全案正由檢警依違反洗錢防制法擴大偵辦中。

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