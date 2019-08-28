「醫院只尊重護理師」 女工友帶汽油揚言「同歸於盡」

2019-08-28 23:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕在衛生福利部台北醫院擔任工友的江女，因推送病人檢查時在護理站枯等，認為遭陳姓護理師刁難，院方處理方式也讓她覺得工友不受尊重，憤而離職並打電話向護理長恫嚇：「要帶汽油過去」、「那個護士我一定會讓他死」等語，翌日果真帶著汽油去找陳姓護理師等人，意圖點火自焚，幸遭壓制未釀禍，新北地檢署今依放火燒毀建築物未遂罪將江女起訴。

今年6月2日江女值班時，因推送病人檢查時在護理站枯等，認為遭陳姓護理師刁難，院方派李姓督導前往處理排解糾紛，李女認為：「醫院只尊重護理師不尊重工友」，翌日就離職，並於下午4時許，致電黃姓護理長索討陳姓護理師資料，恫稱：「要帶汽油過去」、「要同歸於盡」、「那個督導絕對不放過他」、「那個護士我一定會讓他死」、「我要找一個人跟我陪葬」等語。

同月4日下午，江女就帶著裝著汽油的寶特瓶，到台北醫院護理站嚷嚷著：「我要自焚」，要找陳姓護理師及李姓督導，「問他們昨天睡得好嗎？」護理科鄭姓督導出面協調，要江女交出寶特瓶，江女拒絕，鄭姓督導因此伸手奪取江女手中寶特瓶，汽油因此潑灑出來，警衛見狀隨即上前壓制江女並報警處理。

庭訊時，江女坦承因不滿李姓督導及陳姓護理師，才會帶著打火機和汽油去醫院找兩人，並打算自焚，一切都是依計畫行事，檢方依據黃姓護理師證詞，醫院監視器畫面等，查扣寶特瓶、打火機等證物，認定江女犯行將她起訴。

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