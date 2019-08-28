高雄18歲以下吸毒者佔吸毒人口52％？ 韓國瑜又說錯了！

2019-08-28 23:01

〔記者王冠仁／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天參加治安會報，韓在會中說，他非常憂慮毒品問題，根據調查資料發現，18歲以下吸毒佔吸毒人口約52%。不過，根據警方統計，近年高雄警方查獲的學生濫用毒品人數，佔高雄市毒品嫌疑犯總數約1%，與韓國瑜所說的52%相去甚遠；不少基層員警直呼韓國瑜說法太誇張，甚至懷疑韓誇大其辭。

韓國瑜今天在治安會報中說，九月份將開學，他非常憂慮毒品問題，根據調查資料，高雄18歲以下吸毒佔吸毒人口約52%，毒品態樣多達近340種，像是水果、牙籤、郵票、泡麵、巧克力棒等。他強調，希望教育局、毒防局，要把反毒變成潮流，不管是用歌曲、舞蹈、戲劇、演講、辯論，要讓整個校園覺得，不碰毒品的孩子才健康。

不過，根據警方統計資料，高雄市國小至大專院校濫用藥物人數，2016年是1006人、佔毒品嫌疑犯總人數1.71%，2017年為1022人、佔毒品嫌疑犯總人數1.59%，2018年為628人、佔毒品嫌疑犯總人數1.05%，2019年至5月為254人、佔毒品嫌疑犯總人數1.15%。

警政署指出，2017年全國查獲施用毒品總人數為48735人、2018年為47651人，另2017年查獲未成年人施用毒品人數為為191人、2018年為174人，分別占施用毒品總人數0.39%、0.37%，均未達1%，呈現下降趨勢，全國未成年者施用毒品狀況，從未達到毒品嫌疑犯總人數52%。

警方說，為有效防制毒品，警政署持續規劃推動各項防制毒品犯罪策略及工作，並適時動員執行全國同步查緝毒品專案行動，與相關部會通力合作，以落實行政院「新世代反毒策略」政策目標及各項反毒工作。

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