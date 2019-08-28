談判債務破局開槍示威 三重警漏夜逮人送辦

2019-08-28 21:22

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重驚傳槍響，40歲的丁姓男子透過許姓友人向47歲的潘姓男子協調債務，雙方相約在許男經營的熱炒店中協調，卻談判破裂，來替潘男助陣的36歲邱姓男子心生不滿，竟朝店內天花板開了一槍示威，一行人犯案後逃逸，警方積極緝捕，今晨持拘票將潘姓主嫌等人逮捕到案，訊後依殺人未遂、恐嚇、槍砲罪嫌送辦。

據查證，7年多前，丁男向住在新莊的潘姓男子借了7百萬投資，還款至今已償還千萬，但疑因重利，始終未能將欠款還清，丁男不堪重負，找來在三重經營熱炒店的友人介入協調。

雙方相約昨日中午12時許在三重的熱炒店協調債務，潘男帶著邱男等6人助陣，在熱炒店2樓談判，半小時後談判破裂，潘男等人怒氣沖沖的離去，走到一樓廚房時憤而朝天花板開槍示威，隨後分搭兩車逃逸。

警方獲報後介入調查，確認現場並無人員傷亡，調閱監視器後發現7人不約而同逃到台北火車站，其中潘男疑似搭乘火車逃回妻子位於台中的娘家，開槍的邱男則與另名犯嫌搭車逃往花蓮，其他人則逃到雙北各地，警方掌握犯嫌身分，連夜申請拘票，兵分多路，迅速將潘男等人逮捕到案。

但潘男等人到案後卻對案情避重就輕，甚至矢口否認有開槍一事，但熱炒店內起獲一枚疑似改造子彈殼，天花板也有明顯彈孔，且店內員工指證歷歷，警方訊後依槍砲、殺人未遂、恐嚇等罪嫌送辦，並持續追查涉嫌放高利貸的相關罪證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法