酒後口角闖大禍 涉嫌打傷酒友致死10萬交保

2019-08-28 21:11

［記者陳恩惠／桃園報導］家住中壢的工人徐嚮豐4天前近午時分與3名友人聚在桃園市的土地公廟，期間與劉姓友人意外起口角，沒想到對方拿起酒瓶就朝他頭部重擊，當場頭破血流，被黃姓友人載到住家旁工寮休息；翌日晨運民眾見雞隻在徐男身上踩踏，察覺有異送醫仍不治，警方連夜帶回涉案的劉男送辦，桃檢複訊後，依殺人罪讓劉十萬元交保候傳，明天將解剖遺體，釐清徐男致死原因。

附近民眾表示，位於高城九街巷弄內的土地公廟，常有附近住戶或是工人在周邊飲酒休息，涉案的47歲劉姓男子與黃姓、呂姓等幾位友人，大多住在當地，於是經常相約到福德宮旁飲酒、聊天，上週六（24日）上午放假，幾個人又聚在一塊，還找來住在中壢的43歲工人徐嚮豐。

同行的黃、呂姓男子表示，大家吃吃喝喝聊得都很愉快，但不知聊到什麼話題，劉、徐因見解和看法不同突然發生口角，2人不僅大吵，劉男甚至氣不過，隨手拿起桌上的酒瓶，就往徐男的頭上打去，他們見狀，分別制止並勸架，黃男說「我看到徐的頭部流血，趕緊開車載他回我家附近的工寮休息」

周日清晨，蔡姓商人外出慢跑，大約6時許行經永豐南路31巷弄的工寮時，看見有男子倒臥在工寮內，原不以為意，卻又驚見有放養的雞群，在男子身上走來走去，覺得奇怪，於是上前發現男子全身冰冷，趕緊向路過民眾借手機求救；八德警方據報，發現徐男死因不單純，循線將劉姓男子逮捕歸案，檢方昨天複訊後，讓劉男十萬元交保。

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