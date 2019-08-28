行賄16000元換取包庇 正義警悍拒賭場業者GG了

2019-08-28 20:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕在新北市淡水區開設地下賭場的林姓男子，得知同在淡水經營賭場的馮姓友人與新北市淡水警分局員警熟識，竟透過馮男行賄管理轄區的陳姓偵查佐16000元，避免被查緝，遭陳員悍然拒絕，新北地檢署今依貪污治罪提條例對公務員關於違背職務行賄罪、意圖營利供給賭場所等罪嫌起訴林、馮男等10人。

馮男與妻子2008年起在新北市淡水區自家獨棟住宅當作賭場，再抽頭營利，林男則於2016年間與子女、媳婦開設賭場，林男得知馮男與新北市淡水警分局員警熟識，為避免賭場被警察抄查，交付馮男16000元行賄管理其轄區的陳姓偵查佐，前年12月中旬，馮男把16000元帶到淡水警分局，在地下室拘留室樓梯間，向陳員表示，林男願現金行賄，避免賭場被取締或換取被檢舉時通風報信，遭陳員當場拒絕送辦。

林男到案後辯稱，16000元是打高爾夫球賭錢時，向馮男借的錢，當天交付16000元給馮男是還款；但馮男表示，林男主動聯繫，要他幫忙協助打點警察，陳員拒絕後，他告知林男對方不收，要退還16000元，林男要他先保管這些錢，再找其他時間是是看行賄或關說其他警察，馮妻也打臉林男，檢方因此不採信林男辯詞。

檢方審酌，林、馮男對陳員行賄金額未達5萬元，情節輕微，建請法院減輕其刑，且馮男犯後態度良好，亦對犯罪經過詳細交代，建請從輕量刑，以勵自新。

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