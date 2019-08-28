男寫偷情日記「開房257次、性交410次」 辯是Ａ片情節判賠30萬

2019-08-28 17:14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄1名人妻「小真」（化名）去年在臥室找到3本老公阿茂（化名）筆跡的「偷情日記」，詳載「開房257次、性交410次」等內容，懷疑老公與女子「嘉嘉」出軌，怒控2人請求連帶賠償100萬元。阿茂向老婆坦承外遇，女方則否認，高雄地院認為，通姦日記是阿茂所寫，無法證明嘉嘉確有通姦，判阿茂獨力賠償30萬元。

小真提告指出，去年5月不小心在臥室發現老公阿茂筆記本，詳載「開房257次、性交410次」等內容，才驚覺老公與女子嘉嘉發生數百次出軌通姦行為。她質問老公後，難忍遭老公感情背叛，精神蒙受巨大痛苦，才提告要求老公阿茂與嘉嘉連帶賠償她100萬元的精神慰撫金。

阿茂辯稱，老婆所翻到的筆記本，是他觀看200多部A片、色情小說、圖片後，為紓壓才幻想、杜撰的隨意筆錄，老婆指他偷情數百次，全是憑空臆測。他與嘉嘉僅是普通朋友，並未踰矩，也無不正常往來關係。嘉嘉也否認與阿茂有姦情。

不過，阿茂的女兒被法官傳喚卻做出不利爸爸的證詞，她表示，媽媽發現筆記本後，約爸爸長談，爸爸坦承外遇對象是嘉嘉；她覺得爸爸跟嘉嘉都不可原諒，應該先道歉。

法官認為，阿茂的女兒，沒必要偏頗爸媽任何一方，不採信阿茂辯詞，並認為，縱然阿茂狡辯筆記本是杜撰情節，但其行為已嚴重傷害夫妻婚姻生活，就法理來看，侵害配偶權不僅限於通姦行為，只要夫妻任一方行為踰越一般通念所能容忍範圍，並破壞婚姻圓滿幸福程度，就構成侵害，以此認定阿茂應賠償老婆精神慰撫金。

此外，法官也認定，筆記內容全是阿茂自行撰寫，無法認定嘉嘉確實有與他通姦等情事，認定嘉嘉不必負擔賠償責任。最後僅判阿茂害老婆精神痛苦不堪，應賠償老婆精神慰撫金30萬元，可上訴。

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