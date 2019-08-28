進口泰國大蒜被誤判是中國蒜遭扣 商品腐爛貿易商怒求償

2019-08-28 17:29

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一家貿易商3年前從泰國進口27噸多的大蒜，卻一度被判定疑為中國大蒜遭海關查扣，後來又確認成分是泰國大蒜，但整批大蒜已爛、發芽，受損貿易商為此怒告海關與農糧署請求國賠293餘萬元，但高雄地院審理認為，高雄關參酌鑑定小組意見的執法過程，並無違誤，而鑑定大蒜的鑑定小組隸屬農委會，並非農糧署。駁回原告求償之訴。

不過，法院的判決結果，公部門都沒錯，貿易商若不上訴，恐怕只能自認倒楣。

據了解，高雄一家企業於2016年5月24日自泰國進口該國出產之新鮮大蒜入關，於同年5月25日向高雄關報運進口裝載大蒜貨櫃2只；高雄關於將其中一只貨櫃採樣委請農委會所屬鑑定小組鑑定，鑑定後認樣品性狀與中國仁東蒜性狀相符，高雄關因此依鑑定意見，否准該企業依關稅法以足額保證金先行放行提領該貨櫃的申請。

同年6月7日高雄關再委請農委會所屬協助鑑定小組進行微量元素及同位素等成分科學分析，認為該大蒜產地為泰國之機率較大，並准予進口提貨，該批貨櫃才於同年8月17日押款放行。但開櫃赫見大蒜已爛、發芽、發臭，已無法販賣。

進口該批大蒜的貿易商不甘受損，向農糧署、高雄關等請求國賠被拒，改向高雄地院提起民事訴訟，向2機關求償293萬餘元。

不過，法院審理時，高雄關表示，一度否准該大蒜進口，後來又同意押款放行，都是參酌農委會協助鑑定小組的專業鑑定意見。況且進口商就算貨櫃被扣，仍得依「海關管理進出口貨棧辦法」第21條第1 項規定，向高雄關請准在關員監督下為保存、維護貨物之必要處置，高雄關在執法上並無違誤與怠惰。

農糧署則強調，鑑定小組為農委會所屬組織，並非隸屬農糧署，認為貿易商告錯單位。

高雄地院審結，確認大蒜的鑑定小組隸屬農委會，並非隸屬農糧署，且判定高雄關執法過程並無違誤，駁回貿易商的求償之訴。可上訴。

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