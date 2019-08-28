被控涉嫌賄選 前新北市議員獲不起訴

2019-08-28 15:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年九合一大選前夕，前新北市歐姓議員以無黨籍身分，捲土重來參選新北市土城、樹林、鶯歌、三峽選區議員，卻被檢舉與其妻發放重陽敬老金買票，涉嫌違反選罷法，新北地檢署調查認定罪嫌不足，今予歐男及妻子不起訴處分。

擔任國際獅子會歐300B2區第17屆總監的歐妻，被控去年9月至10月間，在各分區總監聯合例會餐會時，以「長青獅友禮金」名義發放重陽敬老金，70到79歲年長獅友發放600元、80到89歲發放800元、90歲以上發放1200元，發放完畢後，歐男隨即上台致詞要求支持參選，被檢舉違反選罷法。

毆妻到案後否認賄選，供稱每任總監上任都有自己想做的事，前任總監訪問時發放禮品，以「獅子家庭」為主，條件限制是夫妻都是獅友，她則是年長獅友為資格限制發放重陽敬老金，發放範圍並非僅限於老公選區，而是300B2區的所有分會，這是她擔任第17界總監的例行社會服務創意，且是用自己的錢發放，強調老公並未參與發放重陽敬老金決定，甚至不知道有這項活動。

其他獅友會成員也證稱，總監訪問聯合例會是獅子會每年固定要舉辦的活動，每屆總監贊助的方式及金額不同，加上300B2區共有14個分區，轄區還包括瑞芳、新店、中和、永和等地，並非僅有歐男選區，拿到敬老金的長者也證稱，他雖住板橋但出席獅友會時，也有拿到敬老金，足證具有歐男選區投票權的獅子會成員比例甚低，檢方因此採信毆妻說法，認定夫妻罪嫌不足不起訴。

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