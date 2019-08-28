核銷補助款單據不實 高市單親家庭互助協會幹部被控詐欺

2019-08-28 15:54

〔記者黃建華／高雄報導〕「高雄市單親家庭互助協會」，被控在2010年到2013年向高市社會局申請公益彩券回饋金補助款時，偽造不實的「志工關懷服務費印領清冊」等單據核銷補助款，該會負責辦理核銷補助款的謝姓幹部因此遭法辦，她雖否認中飽私囊，該會理事長也證稱，補助款都用在該會工作上。但多名志工證稱，並未領取費用，高雄地院認定不實核銷補助款屬實，仍將謝女依詐欺取財罪，判刑10月，如易科罰金需繳30萬元。可上訴。

判決指出，被告謝女為社團法人高雄市單親家庭互助協會幹部，負責該會行政事務、活動舉辦、提出申請補助案之計畫書及辦理核銷等業務，於2009年至2012年間之每年年底，均以高雄市單協名義，提出「單親家庭服務網路系統計畫-袋鼠與企鵝的家」計畫），經由主管機關高雄市政府社會局向內政部申請次一年度之運用公益彩券回饋金補助。

但謝女明知該計畫應依申請補助項目，檢附相關支出憑證，覈實向負責審核之高市社會局核銷，卻涉嫌偽造「志工關懷服務費印領清冊」、「志工臨時酬勞費印領清冊」、「個案家訪及外勤交通費具領清冊」、「講師鐘點費印領清冊」等單據，於2010年不實核銷158700元、2011年不實核銷138507元、2012年不實核銷138330元、2013年不實核銷100340元。案經高市社會局與調查局南機站查出上情，移送高雄地檢署檢察官偵查起訴。

謝女於高雄地院審理中，除對志工核銷單據詳細內容表示「清冊上記載的人，到底有無領到服務費我忘記了」，但供稱核銷下來的補助款項，都真正用在協會的運作及活動上；而高雄市單協江姓理事長也具結證稱：謝女申報請領的補助款，都是運作到協會。

不過，因多名志工證稱，並未領到費用，法官認為不實核銷補助款屬實，仍依詐欺取財罪將謝女判刑10月，如易科罰金以1千元折算1日。可上訴。

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