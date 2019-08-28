玩遊戲機台起爭執 62歲壯男一拳打死人

2019-08-28 13:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市62歲男子林明輝與李姓男子，2017年在中市北區一家遊樂場玩電動遊樂機台，吳姓男子沒經過李男的同意，就把玩李男的機台，林男責問時，吳男還回嘴「不然要怎樣？」，林男氣得揮一拳，打在吳男臉上，不料，吳男摔倒導致顱內出血死亡，林男辯稱自己因一時義憤而揮拳，台中地院卻認為，林男身高170公分，體型比165公分的吳男壯碩，縱使吳男嗆聲，林男以言語反駁或離開即可，沒有必要毆打吳男，依傷害致死罪判刑7年6月，可上訴。

判決書指出，林男與李男在2017年10月23日晚間6時許，於中市北區公園路一家遊樂場把玩電玩機台，吳男未經李男同意，就玩起李男的機台，被李男強行拉至店外（52歲，強制罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元），林男也跟著走出店外，見吳男手中握有遊戲機台的代幣，要求吳男把代幣放下，吳男拒絕並回稱「不然要怎樣？」，被惹火的林男，出拳揮擊吳男的臉部，吳男倒地頭部撞擊地面，衍生顱內出血，他當時一度爬起來，之後又摔倒，隨後昏迷，送醫搶救至翌日下午2時許死亡。

林男辯稱說，吳男偷玩李男的機台，雙方協談時，吳男態度不好，他一時氣憤而出手，觸犯的是刑責比較輕（5年以下有期徒刑）的「出於義憤傷害致死罪」，不過，台中地院卻認為，兩人雖有口角，但不是激烈不休，吳男縱使嗆聲，林男以言語反駁或離開即可，沒有必要毆打吳男，這不是刑法「當場基於義憤傷害致人於死」，而是構成7年以上至無期徒刑的傷害致死罪，據此判決林男7年6月徒刑，可上訴二審。

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