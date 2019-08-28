「動物屍油製作沙拉油販售」 魏應充告北市議員不起訴

2019-08-28 13:40

〔記者黃捷／台北報導〕國民黨籍台北市議員李柏毅，今年3月間臉書上指頂新董事長魏應充「將動物屍油製作沙拉油販售」，遭魏應充控告妨害名譽。由於頂新劣油案法院認定油品來源是大幸福公司，而大幸福無法確保油品是經合格的屠體脂肪熬製，且油品問題與公益相關，台北地檢署認定李是合理評論，今處分不起訴。

今年3月28日，李柏毅透過臉書指出，衛福部網站資料顯示，從107年迄今，由各大食品業者組成的｢財團法人台灣食品產業策進會（簡稱食策會）｣，已標下15個食安標案，總金額高達4000萬元，其中包括台北市108年度餐飲升級計畫，這個計劃居然由將動物屍油製做沙拉油販售的魏應充主導成立的食策會負責執行。

魏應充當時也在臉書反擊「過去的我，打不還手，罵不還口。聽過太多難聽的話，『將動物屍油製作沙拉油』，這還是第一次聽到」，並表示為了捍衛自身名譽，已提出妨害名譽、公然侮辱、加重毀謗罪。

李柏毅到案後向檢察官表示，他沒有妨害名譽犯意，只是根據法院判決內容，提醒台北市這項標案可能有問題。

檢察官查閱台中高分院的頂新劣油案判決書後，發現頂新油品來源是大幸福公司，大幸福負責人揚振益無法確保油品均是以經過屠宰檢查合格的屠體脂肪組織所熬製，去年依詐欺等罪判楊8年6月徒刑，遂認定李柏毅質疑內容非憑空捏造，且在合理範圍，今處分不起訴。

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