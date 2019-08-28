基隆地檢署罕見大換血 7名新司法官有5個菜鳥女檢

2019-08-28 13:22

〔記者林嘉東／基隆報導〕全國高檢、地方檢察署司法官今天統一調動。基隆地檢署大換血，一次換了1個主任檢察官，6個檢察官，其中有5名是司法官訓練所剛結訓、新分發的女檢察官；全地檢署有近1/3檢察官是新面孔，相當罕見。

此外，基隆地院院長也換人，前院長徐紋華調升司法行政廳廳長，遺缺由宜蘭地院院長李麗玲接任，院、檢同一天大調動，一片新人新氣象。

全國高檢、地檢署司法官今天統一調動，前主任檢察官侯靜雯，調升廉政署巡視組任，遺缺由主任檢察官陳彥章接任，負責對外發言職務。

陳在士林地檢署擔任檢察官時，專責重大金融犯罪，曾辦過冠德建設掏空案等重大金融犯罪案，去年調任現職後，爆發含戴奧辛劇毒的中國大閘蟹流入市面案，在他主偵下不僅將毒蟹一一追回，還將不肖業者一網打盡。

基隆地檢署7名新任司法官中，以首派主任檢察官的李彥霖名氣最響亮，3年前爆發第一銀行遭盜領8000多萬元案時，在他主偵下7天破案，是全球受害的30幾個國家中最快破案的，因辦案績效優良，曾獲檢察官協會角逐國際檢察官獎。

其餘6名新檢察官，分別是從桃園地檢署調來的檢察官翁建剛與5名剛從司法官訓練所58期結訓的女檢察官李亞蓓、陳虹如、林姿婷、劉星汝與陳宜愔。

基隆地檢署包括主任檢察官在內共有26名檢察官，這次調動一次換了7名，近1/3檢察官是新面孔。

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