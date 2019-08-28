6地院院長交接 「友軍」高檢署檢察長盼支持查賄等五大要務

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今舉行宜蘭、連江等6個地院院長聯合交接典禮，擔任監交人的高院院長李彥文對卸任院長政績如數家珍，「友軍」來賓、代表法務部長出席的高檢署檢察長王添盛致詞時妙語如珠，戲稱有使命在身，籲請法院在明年初即將來臨的大選中，對政府查賄、防制假訊息介入選舉等五大工作多加支持，新任高雄少家法院院長鍾宗霖則期許「讓少家法院成為溫暖的法院」。
新任地院院長，包括金門的莊深淵、連江的廖建瑜、高雄少家法院的鍾宗霖、台東劉長宜、宜蘭林春長和基隆李麗玲等6人。
這項交接典禮，於今日上午在司法院三樓大禮堂舉行，與會來賓包括司法院秘書長呂太郎、公懲會委員長石木欽、最高行政法院院長藍獻林、最高法院院長鄭玉山、高檢署檢察長王添盛、全國律師公會聯合會理事長李慶松等人。
司法院秘書長呂太郎致詞引述已故司法院長施啟揚的話，指司法改革是不斷求取進步的過程，「（司改）這是有起點、但沒有終點」，世界各國的情況都如此，近年來，司法院已進行如法官法、憲法訴訟法等多項修法、立法工程，且不斷持續努力中，期則全體司法人員、全國民眾共同支持和努力，才能將司改落實，贏得民眾對司法的信賴。
高檢署檢察長王添盛致詞說，因法務部長蔡清祥出國而代替出席，王恭喜多位新任院長之後，切入正題指檢方在大選中有五項重點工作，分別是查賄、制暴、防制境外資金、地下賭盤和假訊息介入和影響大選，期盼各法院對這些工作能多加支持，讓政府完成公平、公正的選舉。
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高院院長李彥文（中）今主持新任基隆地院院長李麗玲（右）監交儀式，讚許李麗玲在宜蘭地院院長任內為「很會爭取經費，也做了很多建設」。左為基隆地院卸任院長許紋華，將轉任司法院司法行政廳長。（記者楊國文攝）
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金門高分院院長洪曉能今主持連江地院院長交接儀式，新任連江地院院長廖建瑜（右）是少數「博士院長」之一，也曾任台北地院發言人兼庭長。（記者楊國文攝）
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高檢署檢察長王添盛今在高院舉行六個地院院長交接典禮致詞時，籲請各法院多加支持明年初總統、立委選舉的查賄等重點工作。（記者楊國文攝）
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新任高雄少家法院院長莊深淵期許，要讓法院成為溫暖的法院。（記者楊國文攝）
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司法院秘書長呂太郎今在六個地院院長交接典禮致詞期勉，全國司法人員、民眾共同努力投入司改，「因司改有起點，但沒有終點」。（記者楊國文攝）