6地院院長交接 「友軍」高檢署檢察長盼支持查賄等五大要務

2019-08-28 13:09

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今舉行宜蘭、連江等6個地院院長聯合交接典禮，擔任監交人的高院院長李彥文對卸任院長政績如數家珍，「友軍」來賓、代表法務部長出席的高檢署檢察長王添盛致詞時妙語如珠，戲稱有使命在身，籲請法院在明年初即將來臨的大選中，對政府查賄、防制假訊息介入選舉等五大工作多加支持，新任高雄少家法院院長鍾宗霖則期許「讓少家法院成為溫暖的法院」。

新任地院院長，包括金門的莊深淵、連江的廖建瑜、高雄少家法院的鍾宗霖、台東劉長宜、宜蘭林春長和基隆李麗玲等6人。

這項交接典禮，於今日上午在司法院三樓大禮堂舉行，與會來賓包括司法院秘書長呂太郎、公懲會委員長石木欽、最高行政法院院長藍獻林、最高法院院長鄭玉山、高檢署檢察長王添盛、全國律師公會聯合會理事長李慶松等人。

司法院秘書長呂太郎致詞引述已故司法院長施啟揚的話，指司法改革是不斷求取進步的過程，「（司改）這是有起點、但沒有終點」，世界各國的情況都如此，近年來，司法院已進行如法官法、憲法訴訟法等多項修法、立法工程，且不斷持續努力中，期則全體司法人員、全國民眾共同支持和努力，才能將司改落實，贏得民眾對司法的信賴。

高檢署檢察長王添盛致詞說，因法務部長蔡清祥出國而代替出席，王恭喜多位新任院長之後，切入正題指檢方在大選中有五項重點工作，分別是查賄、制暴、防制境外資金、地下賭盤和假訊息介入和影響大選，期盼各法院對這些工作能多加支持，讓政府完成公平、公正的選舉。

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