襲胸路人遭逮 被告辯有精神病應減刑

2019-08-28 12:58

〔記者溫于德／台北報導〕阿成對阿美襲胸，事後被依性騷擾罪判刑2月，得易科罰金。阿成後來委託律師辯稱，阿成有精神障礙情況，依法應予減輕；但士林地院認為，依阿成犯案當下情狀與犯後逃跑行為，辨識能力並未降低，且經醫院對阿成進行精神鑑定，顯示阿成的衝動性未達不可控制程度，基於原審量刑無違誤，判決駁回，全案確定。

前年9月7日上午8時許，阿成見阿美過馬路，竟趁阿美不注意，以雙手環抱阿美並觸碰胸部；阿美尖叫，阿成趕緊搭公車逃離。

阿成事後被依性騷擾罪，判刑2月，得易科罰金6萬元。但阿成委託律師辯稱，阿成因腦傷引起人格改變、持續性憂鬱症等精神障礙或心智缺陷，應適用刑法第19條，減輕其刑，且阿成於2013年11月初就鑑定為重度身心障礙，領有身心障礙證明，原審量刑顯然過重。

合議庭指出，依據阿美在偵查中證詞可知，阿成選擇最佳時機犯案，且犯後立即搭公車逃跑，顯示阿成知悉行為不法，辨識能力未因精神障礙或心智缺陷而降低。

此外，合議庭也請三軍總醫院對阿成進行精神鑑定得知，雖無法確定阿成可能因腦傷衝動導致控制降低而犯案，但心理衡鑑顯示，阿成腦傷指標不顯著，且鑑定過程中並未觀察到阿成有任何衝動控制不佳之行為舉止，因此不符合刑法第19條減免事由，判決駁回。

示意圖

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